Top-5-Listen: Update zu den meistgelesenen Reviews

Aus der Abteilung: To whom it may concern!

Aufmerksame Leser werden es wissen: In unregelmäßigen Abständen veröffentlichen wir Listen zu den meistgelesenen Reviews auf HandleMeDown (seit dem 2013 vollzogenen Relaunch).

Wer diese Informationen für wertvoll hält, sei hiermit herzlich eingeladen, sich durch untenstehende Rankings zu wühlen – selbst wenn sich im Vergleich zur letzten Ausgabe nicht wirklich viel verändert hat.

Filme:

1. Interstellar (USA/GB 2014)

2. A Good Man (USA 2014)

3. Silent Night (USA/CDN 2012)

4. Slinger (Albert Pyuns Director’s Cut of „Cyborg“) (USA 1989/2013)

5. Zombeavers – Zombiber (USA 2014)

Serien:

1. Z Nation Season 1 (USA 2014)

2. True Detective Season 1 (USA 2014)

3. Banshee Season 1 (USA 2013)

4. Breaking Bad Season 1-5 (USA 2008-2013)

5. Die Brücke – Transit in den Tod (Staffel 2) (S/DK/D 2013)

Platten:

1. Terrorgruppe – Tiergarten (2016)

2. Face to Face – Protection (2016)

3. The Bandgeek Mafia – Flyweights (2013)

4. Shape – Crossing Roads (2015)

5. Wizo – Uuaarrgh! (1994)

Interviews:

1. Miozän (Januar 2017)

2. Run, Melos! (Mai 2015)

3. Waves Like Walls (September 2013)

4. The Bandgeek Mafia (Oktober 2013)

5. Such Gold (Dezember 2015)

Konzertberichte:

1. Supernichts (November 2014, Köln)

2. Such Gold (November 2015, Solingen)

3. North Alone (Februar 2017, Düsseldorf)

4. Groezrock 2014 (Mai 2014, Meerhout)

5. Lagwagon (August 2014, Köln)

