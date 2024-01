Punk-Pizza mit Vierfach-Belag: Schmackhaftes Live-Wochenende zum März-Anfang

Pizza geht immer. Und die u. a. von Dr. Skap Records in den sinnbildlichen Ofen geschobene „Punk Quattro Stagioni“ ist ein (Live-)Leckerbissen besonderer Güte.

Denn am ersten März-Wochenende spielen drei Tage in Folge die spanischen Hardcore-Punks MAIN LINE 10 mit den heimischen Verfechtern TOURETTE’S, ANGRY YOUTH ELITE und IN THE MEANTIME:

01.03.2024 – Düsseldorf, Der Hof

02.03.2024 – Alsdorf, Biermanufaktur Langguth

03.03.2024 – Mönchengladbach, Projekt 42 (Matinee Show mit frühem Beginn und Gratis-Einlass für Kinder!)

Tickets gibt’s hier.

