Main Line 10 / Angry Youth Elite / Tourette’s / In the Meantime – Punk Quattro Stagioni: Split Edition (2024, Dr. Skap Records)

Anfang März begaben sich MAIN LINE 10 (Palma de Mallorca), ANGRY YOUTH ELITE (Gevelsberg), die TOURETTE’S (Mönchengladbach) und IN THE MEANTIME (Köln) auf eine gemeinsame, drei Konzerte umfassende Wochenendtour. Dazu passend brachte Dr. Skap Records, das DIY-Label von TOURETTE’S-Gitarrist Christian Kaufmann, ein exklusives Split-Tape heraus, bei der jede der beteiligten Bands mit zwei Tracks vertreten ist; einem pro Tape-Seite.



Die Bandbreite reicht dabei von Melo-Core bis zu Metal-influenziertem Hardcore-Punk. Für die letztgenannte Güteklasse bürgen MAIN LINE 10, die mit „Thanks“ (zu finden auf der „Sharks“-EP, 2016) und „Bright Falls“ (von der „Painful“-EP, 2022) aufwarten. Der melodische Krawall von ANGRY YOUTH ELITE erhält über den raren Beitrag „Going Nowhere“ und den kurzen Brecher „Stepback“ (vom jüngsten Album „All Riot“, 2023) Ausdruck.

Die TOURETTE’S haben neben dem unveröffentlichten „No More Wasting Time“ die klassische Melo-Core-Nummer „There Will Be Changes“ (von der „Confidence in Disorder“-EP, 2020) im Gepäck. Der nicht minder melodische Hardcore-Punk von IN THE MEANTIME wird derweil durch „Forsaken“, den größten Hit ihrer 2021er Debüt-EP, „Long Lost Feelings“, und ihre 2022 vorgestellte jüngste Digitalsingle, „Lost“, repräsentiert.

Tape- und Punk-Liebhabende kommen bei dieser im vorgegebenen Genre-Rahmen sympathisch abwechslungsreichen Zusammenstellung zweifelsfrei auf ihre Kosten. Und der Mehrwert für die eisenharte Fanfraktion ist durch die beiden seltenen/bislang ungehörten Beiträge ebenfalls gewahrt. Wer den unter dem Banner „Punk Quattro Stagioni“ begangenen Weekender verpasst hat, erhält so zudem die Gelegenheit, das Nebeneinander der vier hörenswerten Combos auf Konserve zu erleben.

Erhältlich ist das Tape hier.

Wertung: (7 / 10)

Ähnliche Artikel