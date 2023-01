Main Line 10 / Tourette’s – The Opposite of Being Kind (2022, Dr. Skap Records/Melodic Punk Style/Intersphere Records)

Anlässlich ihrer gemeinsamen Tour im November 2022, bei der neun Konzerte in vier Ländern auf dem Programm standen, ließen MAIN LINE 10 und die TOURETTE’S eine Split-EP auf Vinyl pressen. Natürlich hilft, dass TOURETTE’S-Gitarrist Christian zugleich Eigner des DIY-Labels Dr. Skap Records ist. Neben diesem sind aber auch 20 Chords Records, Melodic Punk Style, Intersphere Records, High End Denim Records, Fast Decade Records und Wrecking Crew Records an der Veröffentlichung von „The Opposite of Being Kind“ beteiligt; wobei bereits diese kooperative Verbundenheit den Titel Lügen straft.

Zum Auftakt steuern MAIN LINE 10 zwei Tracks ihrer jüngsten EP „Painful“ bei, namentlich „Ohana“ und „Heartbeat“. Zwar kommt der integrale Hardcore-Anteil hier nur beiläufig zur Geltung, wird dafür aber von punktiert poppigem Punk-Rock mit breitem Melodienspektrum überlagert. An Hitpotential mangelt es den aufstrebenden Mallorquinern damit keinesfalls. Die TOURETTE’S aus Mönchengladbach bedienen den Melocore mit „No Promises“ und „The Edge of Sickness“ (beide von der 2020er-EP „Confidence in Disorder“) eine Spur geradliniger, fügen sich damit aber souverän ins Revival des 90’s-Punks ein.

Für Fans und Komplettisten ist die in vier Farben erhältliche 7“-Split eine sichere Bank. Wer das Haar in der Suppe unbedingt finden möchte, kann sich auf den Mangel an exklusiven Songs berufen. Gemessen an der Qualität des Materials – und des eingeflossenen DIY-Herzbluts – wäre aber auch das „The Opposite of Being Kind“.

Wertung: (7 / 10)

