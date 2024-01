In den vergangenen Wochen haben TYNA in Vorbereitung auf die Veröffentlichung ihrer Video-Single „Scheißverein“ in kurzen Clips verschiedene Clubs und Institutionen verunglimpft.

Mit der Vorstellung des Videos wird nun die ganze Geschichte erzählt – denn natürlich nehmen sich die Hamburger*innen von dem ganzen Vereinsscheiß auch nicht aus.

Der Song ist Teil des im März erscheinenden Debütalbums „PNK“.

