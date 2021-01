Marion Ramsey ist tot

Als gutherzige Polizistin mit hoher Stimme wurde Marion Ramsey in der „Police Academy“-Reihe weltberühmt. Am 7. Januar ist die Schauspielerin und Sängerin im Alter von 73 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles gestorben. Ihrem Management zufolge sei der Tod unerwartet erfolgt.

Ramsey trat in verschiedenen Broadway-Stücken auf. So spielte sie in den 1970ern u. a. neben Bette Davis in „Miss Moffat“. In Kino und TV trat sie etwa in der Sketch-Serie „Cos“ (1976), „Family Secrets“ (1984) und „Return to Babylon“ (2013) auf.

Mit ihren „Police Academy“-Partnern Steve Guttenberg und Michael Winslow wirkte sie zudem in „Lavalantula“ (2015) sowie dessen Fortsetzung „2 Lava 2 Lantula“ (2016) mit. Ihre letzte Rolle mimte Ramsey 2018 in „When I Sing“.

