No Use For a Name: Raritäten-Sammlung, zweiter Teil

Es wurde Zeit: Als im Sommer 2017 „Rarities: The Covers“ erschien, wurde durch den Zusatz „Vol. 1“ glasklar ersichtlich, dass das Erbe von NO USE FOR A NAME nicht nur einmal für eine Compilation seltener Songs durchforstet werden würde.

Die Vorbereitungen der Fortsetzung „Raritites Vol. 2: The Originals“ gestaltete sich aber offenkundig umfänglicher als erwartet. Im Hause Fat Wreck wurde jedes Stück Musik des Melo-Core-Klassikers um den viel zu früh verstorbenen Frontmann Tony Sly durchsucht, um letztlich 15 rare oder im Demo-Status befindliche Tracks auszuwählen.

Die werden am 15. Februar 2020 veröffentlicht und können ab sofort – u. a. auch in limitierter Vinyl-Version – vorbestellt werden.

