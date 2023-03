Das dynamische (Film-)Duo: Staffel IV, Kapitel 4

Es gibt viele Horror-Klassiker. Darunter finden sich aber nur wenige, die so viele Fortsetzungen hervorgebracht haben, wie „Hellraiser“ (1987). Werkschöpfer Clive Barker war an diversen Aufgüssen als Ideengeber oder Produzent beteiligt, was dem qualitativen Niedergang der Reihe keinen Abbruch bescherte.

Mehr noch wurden die letzten Teile einzig gedreht, um Dimension Films nicht die Verwertungsrechte streitig machen zu können. Wenn das keine willkommene Gelegenheit bietet, sowohl das bislang letzte Sequel als auch das Reboot gegenüberzustellen? Dabei folgt dies Mini-Special der Maßgabe: „Puzzlebox und Nadelkopf: Ein Horror-Klassiker zwischen Endlos-Sequels und Neu-Interpretation“

Gemeint sind, um es genau zu nehmen, die folgenden Titel:

4.1: Hellraiser

4.2: Hellraiser: Judgment

