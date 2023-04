Vinyl-Bus: Ein Plattenladen auf Reisen

Physische Medien kommen nur langsam aus der Mode. Im Falle der Schallplatte lassen sich sogar beständige Absatzzuwächse verzeichnen. Ergo hat Vinyl für Liebhaber*innen noch immer nicht an Reiz verloren.

Für alle Sammelnden, die in Regionen leben, in denen der nächste Plattenladen nicht um die nächste Ecke zu finden ist, wurde der VINYL BUS geschaffen. Initiator ist Michael Lohrmann, einer der Gründer des Musikmagazins VISIONS. In einem umfunktionierten amerikanischen Schulbus reist er durch die Lande und bietet eine sorgfältig kuratierte Auswahl gebrauchter Platten von Rock bis Pop, Funk bis Soul, Reggae bis Folk an.

Das Angebot umfasst rund 4.000 Titel, die allesamt mit einer Ultraschall-Waschmaschine gereinigt wurden. Die Preisspanne bewegt sich zwischen 5 € und 100 €. Wer sich für rare – und entsprechend teurere – LPs interessiert, kann unter kontakt@vinylbus.de eine entsprechende Liste anfordern. Im Bus kann durch eine eingebaute Beschallungsanlage in jede Platte reingehört werden.

Bis Juni wird der VINYL BUS regelmäßig unterwegs sein. Die bisher geplanten Stationen lesen sich wie folgt:

Mittwoch, 29. März, 14 bis 18:30 Uhr

Auditorium – Feidikstr. 93 – 59065 Hamm

Donnerstag, 30. März, 14 bis 19 Uhr

Euronics Berlet – Elseyer Str. 12-14 – 58119 Hagen

Freitag, 31. März, 14 bis 18 Uhr

Audio 2000 – Bundesallee 243 – 42103 Wuppertal

Dienstag, 4. April, 14 bis 18:30 Uhr

Loftsound – Apothekerstr. 30 – 59755 Arnsberg

Mittwoch, 5. April, 14 bis 19 Uhr

Hifi Schluderbacher – Schmelzerstr. 26 – 47877 Willich

Donnerstag, 6. April, 14 bis 19 Uhr

Impulstreu – Geitlingstr. 117 – 45472 Mülheim a.d.R.

Dienstag, 18. April, 14 bis 18 Uhr

Schmitz Hifi-Video – Emil-Schüller-Str. 39 – 56068 Koblenz

Mittwoch, 19. April, 14 bis 19 Uhr

Hifi Profis – Rheinstr. 4 – 55116 Mainz

Donnerstag, 20. April, 14 bis 19 Uhr

Hifi Profis – Grafenstr. 29 – 64283 Darmstadt

Freitag, 21. April, 14 bis 19 Uhr

Hirsch & Ille – Hedwig-Laudien-Ring 11 / 21 – 67071 Ludwigshafen

Samstag, 22. April, 13 bis 19 Uhr

Elsässer Euronics XXL – Schwertstr. 37-39 – 71065 Sindelfingen

Dienstag, 25. April, 14 bis 18 Uhr

Audioladen – Kliebertstr. 3 – 97072 Würzburg

Mittwoch, 26. April, 14 bis 18 Uhr

Hifi Gärber – Abtstor 7-9 – 36037 Fulda

Donnerstag, 27. April, 14 bis 19 Uhr

Sound Brothers – Wolfsschlucht 17 – 34117 Kassel

Freitag, 28. April, 14 bis 19 Uhr

Expert Beverungen – Bayernweg 60 – 33102 Paderborn

Montag, 1. Mai, 12 bis 16 Uhr

Musikerflohmarkt & Plattenbörse – Gottfried-Polysius-Str. 6 – 59269 Beckum

Mittwoch, 3. Mai, 14 bis 19 Uhr

Euronics Berlet – An der Bummannsburg 6 – 59192 Bergkamen

Donnerstag, 4. Mai, 14 bis 18 Uhr

Jupit Audiovision – Artur-Ladebeck-Str. 115 – 33647 Bielefeld

Freitag, 5. Mai, 14 bis 19 Uhr

Black Plastic – Rheinische Str. 31 – 44137 Dortmund

Mittwoch, 10. Mai, 14 bis 18 Uhr

Alte Grundschule – Eichelberger Str. 65 – 58640 Drüpplingsen bei Iserlohn

Donnerstag, 11. Mai, 14 bis 19 Uhr

Euronics Berlet – Opmünder Weg 65 – 59494 Soest

Freitag, 12. Mai, 14 bis 18:30 Uhr

Expert Coesfeld – Sökelandstr. 13-17 – 48653 Coesfeld

Samstag, 13. Mai, 11 bis 16 Uhr

Music & More – Am Schürmannshütt 26 – 47441 Moers

Donnerstag, 18. Mai, 13 bis 18 Uhr

Clearaudio Manufaktur – Spardorfer Str. 150 – 91054 Erlangen

Freitag, 19. Mai, 10 bis 18 Uhr

HighEnd Messe 2023 im MOC – Lilienthalallee 40, 80939 München

Samstag, 20. Mai, 10 bis 18 Uhr

HighEnd Messe 2023 im MOC – Lilienthalallee 40, 80939 München

Sonntag, 21. Mai, 10 bis 15 Uhr

HighEnd Messe 2023 im MOC – Lilienthalallee 40, 80939 München

Donnerstag, 25. Mai, 14 bis 19 Uhr

Heimkinoraum – Grüner Weg 1 B – 52070 Aachen

Freitag, 26. Mai, 14 bis 19 Uhr

Vinyl Garage – Waldhausener Str. 83 – 41061 Mönchengladbach

Mittwoch, 31. Mai, 14 bis 18 Uhr

EMP Outlet – Einsteinstr. 6 – 49835 Wietmarschen/Lohne

Donnerstag, 1. Juni, 14 bis 18:30 Uhr

Tonart Hifi Studio – Hannoversche Str. 99 – 49084 Osnabrück

Freitag, 2. Juni, 14 bis 18 Uhr

Hifisound Raimund Saerbeck – Jüdefelderstr. 52 – 48143 Münster

Samstag, 3. Juni, 14 bis 19 Uhr

Euronics Berlet – Elseyer Str. 12-14 – 58119 Hagen

Dienstag, 6. Juni, 14 bis 19 Uhr

Hifi Schluderbacher – Schmelzerstr. 26 – 47877 Willich



Mittwoch, 7. Juni, 14 bis 18:30 Uhr

Auditorium – Feidikstr. 93 – 59065 Hamm



Mittwoch, 14. Juni, 14 bis 19 Uhr

Expert Beverungen – Bayernweg 60 – 33102 Paderborn



Donnerstag, 15. Juni, 14 bis 18 Uhr

Audio 2000 – Bundesallee 243 – 42103 Wuppertal



Freitag, 16. Juni, 14 bis 18:30 Uhr

Rock Store – Grendplatz 7 – 45276 Essen-Steele



Samstag, 17. Juni, 14 bis 19 Uhr

Nachhaltigkeitsfestival Schlabberkappes – Kirchplatz 2 – 59759 Arnsberg



Dienstag, 20 Juni, 14 bis 18:30 Uhr

Euronics Buecker – Dammstr. 39 – 33332 Gütersloh



Mittwoch, 21. Juni, 14 bis 18:30 Uhr

MediaMarkt – Feldstr. 32 – 32457 Porta Westfalica



Donnerstag, 22. Juni, 14 bis 19 Uhr

Art & Voice – Davenstedter Str. 111 – 30453 Hannover



Freitag, 23. Juni, 14 bis 19 Uhr

Riptide – Ölschlägern 14 – 38100 Braunschweig



Samstag, 24. Juni, 13 bis 17 Uhr

TV & Hifi-Studio Dickmann – Arndtstr. 39 – 39108 Magdeburg