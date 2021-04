Worst Doubt – Extinction (2021, Beatdown Hardwear)

Wieder eine Platte, deren unerschöpfliche Zuversicht neben dem Titel auch durch den darauf abgebildeten Bandnamen reflektiert wird. Nicht! Denn bei einer Combo wie WORST DOUBT und einer Scheibe des Kalibers „Extinction“ hat Optimismus keine Chance. Die Tracks heißen „Dehumanized“, „Despise Death“ oder „Filth in the Wound“. Mehr als Verachtung haben die Franzosen für die Welt um sie herum kaum übrig. Gemessen an der aktuellen Gesamtlage erscheint das nicht einmal unverständlich.

Der Debütlangspieler des Pariser Quintetts macht dieser Maßgabe entsprechend keine Gefangenen. Das Intro zeugt dabei gleich von technisch ansprechendem Niveau – und weist die vielseitig und packend zu Werke gehende Instrumentalfraktion als positive Konstante aus. Der Mix aus wütendem Hardcore und partiell verspieltem Metal überzeugt damit grundlegend, hat als deutliches Aber jedoch das barsche Geschrei im Gepäck, das sich leider zu oft schwach hallend im Hintergrund verliert. Das ist umso bedauerlicher, da WORST DOUBT ihren zehn Nummern umspannenden Stiefel in knapp 25 Minuten in den Boden stampfen und damit einen insgesamt ansprechenden BDHW-Einstand feiern. Der weiteren Entwicklung kann man also durchaus zuversichtlich beiwohnen.

Wertung: (6,5 / 10)

