Ryker’s – Ours Was a Noble Cause (2022, Beatdown Hardwear)

Die Zeit der Experimente ist vorbei! Mit dem ans Mikro zurückgekehrten Ur-Schreihals Kid-D gehen RYKER’S wieder dahin, wo es wehtut. Ohne Schnörkel. Ohne Firlefanz. Einfach aufs Fressbrett. „Ours Was a Noble Cause“ ist der elfte Langspieler des Klassikers – und der erste mit Beteiligung des neuen alten Frontmanns seit 2014. Nach der stilistischen Vielfalt von „The Beginning… Doesn’t Know the End“ (2019) stehen die Zeichen auf Reduktion nach altschulischer Bauart. Will heißen, zehn Tracks – darunter als punkiger Rausschmeißer eine Coverversion des UK SUBS-Smashers „Riot“ – mit rohem Hardcore, Metal-Beigeschmack und sporadischen Thrash-Abstechern (siehe das mit SLAYER-Ode versehene „Mentally Unlocked“).



Also alles so wie in den 90’s, als RYKER’S mit Platten wie „Brother Against Brother“ (1994) oder „First Blood“ (1995) in Europas Genre-Speerspitze vorstießen. Entsprechend sind die bewährten Inspirationsquellen, vorrangig AGNOSTIC FRONT und CRO-MAGS, wieder deutlicher zu spüren. Doch die Kasseler verstehen sich auch im Jahr ihres 30. Bandjubiläums eindrucksvoll darauf, ihre eigene Suppe zu kochen. Auf „Ours Was a Noble Cause“ präsentiert sich diese jedoch keineswegs mundgerecht. Die Platte ist düster, abgründig und ungemein wütend – ergo ein Spiegelbild der gegenwärtig zunehmend beschissenen Weltlage.

Der Auftakt, „When the Dam Has Broken“, gibt mit schredderndem Bass, Gangshouts und dem so unerbittlichen wie unmelodischen Geschrei die Richtung vor. Es folgen Aggro-Kracher wie der prädestinierte Pit-Stürmer „Bread & Circuses“, „Don’t Bother Me“, der Titeltrack oder das mit Gast-Shouter Rich O’Brien (DARKSIDE NYC) veredelte „Always Forgive/Never Forget“. Die Gitarrenfront driftet vorrangig bei „Death Divides, Death Unites“ und „The Road to Better“ in metallische Verspieltheit ab. Ansonsten bleibt „Ours Was a Noble Cause“ ein Hassbatzen klassischer Couleur – und damit genau das, was Hardcore-Purist*innen in Wallung bringt.

Wertung: (7,5 / 10)

