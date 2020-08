Wilford Brimley ist tot

Ein Schauspieler aus der ersten Reihe war er nie. Und doch wirkte Wilford Brimely in zahlreichen bekannten Kinoproduktionen mit. Am 1. August starb der US-Mime im Alter von 85 Jahren an den Folgen einer Nierenerkrankung.

Zum Film kam Brimley durch seine Tätigkeit als Hufschmied. Über den Weg als Stuntman folgten schließlich kleine und größere Nebenrollen; deren erste im John-Wayne-Klassiker „Der Marshall“ (1969).

Über die Jahre wirkte Brimley neben zahlreichen Leinwandgrößen mit, darunter Robert Redford („Der elektrische Reiter“, 1978 und „Der Unbeugsame“, 1984), Kurt Russell („Das Ding aus einer anderen Welt“, 1982), Steve Guttenberg („Cocoon“, 1985), Tom Cruise („Die Firma“) und Jean-Claude Van Damme („Harte Ziele“, beide 1993).

Eine seiner wenigen größeren Rollen spielte er im „Star Wars“-TV-Spin-Off „Ewoks – Kampf um Endor“ (1985).

