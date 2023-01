V/A – Youth Crew 2022 (2022, Seven Oaks Records/Youth Authority Records/Positive and Focused Records/Patient Zero Records)

Musik überwindet Grenzen. Dabei pocht kaum ein Genre so vehement auf die Einigkeit der Szene wie der Hardcore. Als Stärkung dieses Geistes darf die im Zweijahresrhythmus erscheinende „Youth Crew“-Compilation verstanden werden, die es mit der 2022er-Ausgabe auf ihr achtes Kapitel bringt. Der Titel ist dabei Programm, denn die erwähnte Einigkeit der enthaltenen acht Bands (aus sieben Ländern) zeigt sich u. a. im gemeinsamen moralischen Ethos.

Der Einfachheit halber zunächst eine Auflistung der beteiligten Künstler*innen und ihrer Beiträge:

1. DISTANTE – „A Contramano“ (Argentinien)

2. URGENT KILL – „What We Need“ (Niederlande)

3. VAXXX – „American(s) United“ (USA)

4. STATIONS – „Stay Gold“ (Deutschland)

5. IRON DEFICIENCY – „Locked In“ (Frankreich)

6. ONE STEP AT A TIME – „Face It Alone“ (Belgien)

7. LAST GASP – „Greetings From Nightmare City“ (USA)

8. ALIVE INSIDE – „We Are…“ (Österreich)

Die Länge der Stücke bewegt sich zwischen 50 Sekunden (DISTANTE) und zweieinhalb Minuten (STATIONS). Soundtechnisch herrscht weitgehend DIY-Atmosphäre vor, was den Charme der 7“ aber zweifelsfrei mehrt. Auch deren Verbreitung ist ein internationales Kooperationsprojekt, in limitierter Vinyl-Version bewerkstelligt von Seven Oaks Records (Deutschland), Youth Authority Records (Frankreich), Positive and Focused Records (Niederlande) und Patient Zero Records (USA).

So wird in verschiedenen Sphären der Genre-Überschneidung gewütet und gebrüllt – bei DISTANTE und IRON DEFICIENCY mit weiblichen Schreihälsen am Mikro. Die Letztgenannten bringen eine gute Portion Metal mit ein, während es die übrigen Beteiligten meist eine Spur geradliniger (und bisweilen Gangshout-lastiger) angehen. Ungeachtet von produktionstechnischen Möglichkeiten oder individuellem Erfahrungsgrad weiß jede Band auf ihre Weise für sich einzunehmen. Auch das eint. Daher bleibt zu hoffen, dass diese Zusammenstellung möglichst viele Grenzen überwindet.

Wertung: (7 / 10)

