Last Gasp – The Storied Weight of It All (2021/2022, Crew Cuts Records/Dropping Bombs/Seven Oaks Records)

Gutes erhalten. In der Musik folgt diesem Leitspruch nicht selten ein Re-Release. So auch bei LAST GASP und ihrem 2021 vorgestellten Album „The Storied Weight of It All“, das im Folgejahr via Seven Oaks Records als limitierte Tape-Version herausgebracht wurde. Viel Bandmaterial musste dabei nicht bespielt werden. Denn die zehn Tracks werden in kaum mehr als einer Viertelstunde abgehandelt. Doch die hat es in sich!

Der Vierer aus Cleveland, Ohio, bietet schnörkellos altschulischen Hardcore, der sich an der punkig inspirierten Genreseite anlehnt. Auf metallische Additive, wie sie an der US-Ostküste gepflegt werden, setzt die Band nicht. Breakdowns und Entspannungsphasen sind daher rar gesät. Bereits das verleiht der Scheibe eine Dynamik, die durch Rhythmuswechsel und Gruppengeplärre zusätzlich gestützt wird. Eingerahmt von den Mehr-als-Zweieinhalbminütern „I Was a Teenage Maniac“ und „Vastly Deep“ gallopieren die Stücke – darunter Kracher wie „For the Kid(s)“, „One Last Drink“, „Nowhere 2 B Found“ und „Only Jokes“ – mit effektiver Simplizität vorwärts. Als erhaltenswertes Gut erachtet das bestimmt nicht jede/r. Die erweiterte Streuung hat „The Storied Weight of It All“ aber zweifellos verdient.

Wertung: (7,5 / 10)

