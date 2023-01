Urgent Kill – Kill Your Habits (2022, Positive and Focused Records)

Positives Denken fällt schwer. Gerade in Zeiten wie den gegenwärtigen. Erfreulich erscheint da, wenn auch aus dem aggressiven Musikumfeld (wieder) Impulse kommen, die zuversichtlich stimmen. So wie bei URGENT KILL und ihrer Debüt-EP „Kill Your Habits“. Der Vierer aus Amsterdam hat sich der optimistischen Seite des Hardcores verschrieben und bietet in Stil und Text deutliche Anlehnungen an Vorreiter wie CHAIN OF STRENGTH.

Die drei Tracks, für deren Bewältigung gerade einmal vier Minuten beansprucht werden, appellieren an Selbstreflexion und Veränderung des eigenen Selbst. Der Weg dorthin findet sich bereits im Titel: „Kill Your Habits“. Oder, wie es in „Regaining Strength“ heißt: „Letting positive vibes take the lead“. Botschaften wie diese sind zeitlos. Selbiges gilt auch für das Songwriting: Knackige Brecher mit Punk-Einlage und Gangshouts. Der Unterschied zu artverwandten Combos ist marginal. Willkommen sind Sound und Message aber auch in dieser Variante. Anstöße zum positiven Denken haben schließlich noch nie geschadet.

Wertung: (6,5 / 10)

