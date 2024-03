Not On Tour – Outtakes (2021, SBÄM Records)

Was tun, wenn die Veröffentlichung der letzten Platte eine Weile zurückliegt und auch die Live-Aktivitäten zugunsten einer fälligen Pause zurückgestellt werden? Natürlich einen musikalischen Appetithappen reichen! Bei NOT ON TOUR, die ihrem Namen in der jüngeren Vergangenheit durchaus gerecht wurden, besteht dieser aus drei bislang unveröffentlichten Songs der Aufnahmen zum 2019er-Album „Growing Pains“.



Warum es diese nicht aufs fertige Werk geschafft haben, verdeutlicht zumindest die dezent experimentelle wie vermehrt rockige Fingerübung „GMSN“. Mehr an die gewohnten Standards des hymnischen, meist geschwind abgehandelten Hardcore-Punks reichen da schon das großartige „Desperation Street“ und „What Future“ heran.

Kurzweilige Beschallung bleibt damit auch auf „Outtakes“ garantiert, selbst wenn die Kategorie „Für beinharte Fans“ fraglos Bestand hat. Zur Reizsteigerung trägt aber die limitierte 7″-Version in rotem, gelbem oder klarem Vinyl bei. Das macht den Appetithappen aus Sammlerwarte gleich umso schmackhafter und hilft zudem, die Wartezeit aufs nächste reguläre Studiowerk zu überbrücken.

Wertung: (7 / 10)

