Cobra Skulls – Live at the BBC (2015, Red Scare Industries/Gunner Records)

Die letzte Veröffentlichung der COBRA SKULLS mit neuen Studiosongs geht auf das Jahr 2012 zurück. Damals zeigte die „Eagle Eyes“-EP eine Entwicklung des angestammten Punk-Sounds in eine merklich rockigere Richtung auf. Danach wurde es jedoch zunehmend still um das Trio aus Kalifornien. Bevor 2020 die eigenveröffentlichten Erstaufnahmen von 2005 („Eat Your Babies“) digital zugänglich gemacht wurden, erschien lediglich eine Split-7“ mit LARRY AND HIS FLASK (2013) sowie die EP „Live at the BBC“ (2015). Das letztgenannte Output markierte dabei die Rückkehr der Band zum Label Red Scare Industries (mit europäischer Verbreitung durch Gunner Records).

Die vier enthaltenen Tracks wurden 2012 für die Punk-Sendung des britischen Senders „BBC Radio 1“ aufgenommen. Die erste Hälfte des Song-Quartetts wird von den „American Rubicon“-Beiträgen „Honorary Discharge Under the Influence“ und „Rebel Fate“ bestückt. Bereits sie machen zwei Charakteristika der 7“ deutlich: die bestechende Soundqualität und die Wucht der Performance. Den COBRA SKULLS ging es offenkundig darum, ihre Stücke mit ansteckender Energieleistung über den Äther zu schicken. Das gelingt – auch bei „Solastalgia“ (vom bislang letzten Langspieler „Agitations“) sowie dem abschließenden BLITZ-Cover „New Age“. Das Basisziel von Live-Veröffentlichungen, der Zielgruppe gehörig Lust darauf zu machen, besagtes Musikerkollektiv selbst (wieder) auf der Bühne zu erleben, wird damit souverän erfüllt!

Wertung: (7 / 10)

