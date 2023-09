The Take – Live for Tonight (2023, Demons Run Amok/Soulfood)

Vom Cover ihrer neuen EP lassen THE TAKE den glatzköpfigen Oi!-King-Kong-Verschnitt grüßen. Gemessen am musikalischen Beistand des New Yorker Trios, in deren Reihe sich mit Frontmann Scott Roberts (BIOHAZARD) und Drummer Will Shepler (MADBALL) altgediente Underground-Prominenz findet, dürfte sich der Koloss aber kaum von militärischem Fluggerät vom Wolkenkratzer pusten lassen. Nicht zuletzt, da die fünf Tracks mit ansteckender Spielfreude den Beweis erbringen, welche Wandlungsfähigkeit im Sound des Dreigestirns steckt.



Der Auftakt, „Comfort Crisis“, erweist sich, wie später auch das mit Säge-Bass eingeleitete „We’ll Never Say Die“, als geradliniger Straßen-Punk mit Chören und amtlichem Mitgröl-Potential. Bereits mit dem Titelstück zeigen sich THE TAKE jedoch von einer rockigen Seite, die mit dem EP-Abschluss „Saturday Night’s Alright for Fighting“ sympathisch Rock’n’Roll-lastig daherkommt. Die goldene Mitte markiert mit „F U“ ein flotter, textlich herrlich reduzierter Einminüter, der den Unterhaltungswert einer EP unterfüttert, die Fans von Band und Genre als Empfehlung abspeichern können. Gut gebrüllt, Oi!-Kong!

Wertung: (7 / 10)

