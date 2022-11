Bent Out of Shape – Old Rats On a New Ship (2022, Demons Run Amok)

Im Street-Punk sind alle Straßen gleich. Auf ihnen geht es um Freiheit, den Arbeits- wie gleichwohl Klassenkampf und auch darum, eine gute Zeit zu haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die Asphaltwege nun in London, Boston, Berlin oder Friesland befinden. Was zählt ist das Herzblut. Und natürlich die Chöre.

Dass sie beides zur Genüge mitbringen, belegen BENT OUT OF SHAPE auf ihrem Debütalbum „Old Rats On a New Ship“. Nach verschiedenen (Split-)EPs spendieren die vier Niederländer ihrem Publikum ein Dutzend (einschließlich der Bonus-Tracks „True Colors“ und „We Rule Okay“) dynamischer Gassenhauer, deren Inspirationsspielraum sowohl die alte Schule als auch moderne Strömungen umfasst.

Will heißen, traditionelle Einflüsse gehen Hand in Hand mit druckvoll-tempoorientierten Strukturen, denen – auch dank des Grölgesangs – eine gute Portion Aggressivität innewohnt. Thematisch beackert das Gespann von (Szene-)Einigkeit („Places to Go“) bis Fußball („Never Went Away“) bewährtes Terrain, unterfüttert die gefällig geschmetterten Oi!-Standards (als Anspieltipps seien „Ozzy Was a Skinhead“, „Contagious“ und „Stand By Your Guns“ genannt) aber mit melodisch-rockiger Breite. Kurzum: Genre-Fans können bedenkenlos zugreifen.

Wertung: (7 / 10)

