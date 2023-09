By A Storm – Beware of the Underdogs (2023, Backbite Records)

Da ist sie wieder, die Erkenntnis, dass Hardcore nicht um Originalitätspreise buhlen muss, um die angestrebte Wirkung zu erzielen. Bestärkt wird diese durch BY A STORM, deren jüngster Streich, „Beware of the Underdogs“, markiges Geschepper mit dezenter Anlehnung an TERROR und STRIFE bietet. Wohlgemerkt mit reduzierter Metal-Breitseite.



Der Sound könnte mitunter mehr Volumen vertragen, doch lassen es die Oldenburger keinesfalls an Einsatzfreude mangeln. Dafür stehen auch veritable Brecher wie „We Carry On“, „Too Late“, der Titeltrack, das verschwindend kurze „Divided We Fall“ oder „I Defy“.

Dass das Rad mit diesen standesgemäß wuchtigen wie gleichsam schnörkellos geschmetterten elf Tracks (als Gipfel der Abwechslung dürfen die deutschen Text-Ausflüge bei „Hate Squad“ verstanden werden) nicht neu erfunden wird, sollte auf der Hand liegen. Genre-Fans kommen bei BY A STORM aber fraglos auf ihre Kosten.

Wertung: (6,5 / 10)

Ähnliche Artikel