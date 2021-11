Bull Brigade – Il Fuoco Non Si é Spento (2021, Demons Run Amok/Soulfood)

International haben Bands, die ihre Musik in der jeweiligen Muttersprache (Englisch ausgeklammert) vortragen, einen schweren Stand. Auch BULL BRIGADE, die ungeachtet ihres Namens auf italienische Texte setzen, benötigten für ein Mehr an Aufmerksamkeit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus rund 15 Jahre. „Il Fuoco Non Si é Spento“ – oder ins Deutsche übersetzt: „Das Feuer ist noch nicht erloschen“ – ist der dritte Langspieler der Turiner. Für dessen Veröffentlichung konnte mit Demons Run Amok Entertainment ein Label von grenzübergreifendem Format gewonnen werden.

Die Street-Punk und Oi!-Wurzeln der Veteranen sind auf ihrem jüngsten Wurf oft erst auf den zweiten Blick erkennbar. Im Zentrum steht vornehmlich melodischer Punk-Rock, bei dem das rockige Additiv spürbares Augenmerk erhält. Dabei verschafft bereits das Auftakt-Duo „Ultima Cittá“ und „Cuori Stanchi“ den Eindruck, dass die Musik des Fünfers neben den kleinen Clubs auch auf größer dimensionierten Bühnen bestehen kann. Auf englische Lyrics setzen BULL BRIGADE übrigens einzig durch Gastsänger Roddy (THE OPPRESSED) beim balladesken „Quaranta“. Den Mangel an inhaltlicher Verständlichkeit (die Texte sind im Booklet ins Englische übersetzt) machen die Jungs durch flott geschmetterte Songs mit stattlicher Hitdichte (siehe auch „Ansia“ und „Sommersi“) locker wett. Zumal u. a. bereits die PUNKREAS bewiesen haben, dass Italienisch auch ohne Sprachkenntnis für ein gefällig punkiges Klangerlebnis bürgt.

Wertung: (7 / 10)

Ähnliche Artikel