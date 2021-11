The Last Gang – Noise Noise Noise (2021, Fat Wreck)

Die neue Platte von THE LAST GANG wirkt in ihrem Streben nach Vielseitigkeit ein wenig wie eine feminin gefärbte Version von GET DEAD; mal sanft, mal derbe, dabei aber immer emotional – und vor allem tanzbar. Der einleitende Titeltrack von „Noise Noise Noise“, dem zweiten Album der Kalifornier/in über Fat Wreck, gibt sich (teil-)entspannt, mit Reggae-Rhythmus, rockiger Gitarre, verzerrten Klangeffekten und der ausdrucksstarken Stimme von Frontfrau Brenna Red. Ein dezent entschleunigtes, darüber aber nicht weniger ansprechendes Fundament.

Der Vierer behält diese Marschrichtung auch in der Folge bei. Nur wird der Reggae-Part immer wieder zugunsten rockig angehauchten Pop-Punks zurückgefahren. Die Atmosphäre taumelt dabei zwischen bunt und düster, was Beiträge wie „Prosthetic Lost Cause“, das wiederum Reggae-lastigere „New Skin“ oder das von Glockenspiel umgarnte „Intelligence Is a Plague“ rasch in den Gehörgängen festsetzt. Auch „Panic Dreaming“, das von Akustik-Gitarre eingeleitet wird, ehe die gewohnte Klaviatur bemüht wird, steht für die Wandlungsfähigkeit von THE LAST GANG. Unter dem Strich ist „Noise Noise Noise“ – anders als das jüngste Werk von GET DEAD – keine zwingend herausragende Scheibe, dafür aber eine, die ob ihrer sympathisch vielseitigen Ader zum wiederholten Durchlauf einlädt.

Wertung: (7 / 10)

Ähnliche Artikel