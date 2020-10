The Bouncing Souls – Volume 2 (2020, Pure Noise Records)

Lässig, melancholisch, experimentell. Das ist „Volume 2“, das sind THE BOUNCING SOULS 2020. Und da in diesem ganz speziellen Jahr nichts so ist wie gewöhnlich, präsentieren sich auch die Kult-Punks aus New Jersey von einer ganz anderen Seite. Um die hervorzukehren, hat sich die Band mit Unterstützung von Produzent Will Yip (THE MENZINGERS) an die Neuinterpretation von zehn Songs aus allen Phasen ihres drei Dekaden umspannenden Wirkens gemacht – und bietet mit „World on Fire“ zudem einen gänzlich neuen Track. Das Ergebnis ist bisweilen gewöhnungsbedürftig und deutlich weniger partytauglich als gewohnt, erhält durch die Stimme Greg Attonitos aber die vertraute Bindung zum bewährten Material aufrecht.

Unter den ausgewählten Songs finden sich Fan-Favoriten wie „Hopeless Romantic“ oder „Favorite Everything“, deren entschleunigtes und atmosphärisch merklich verändertes Erscheinungsbild vor allem die unterschwellig melancholischen Töne stärker zur Geltung bringt (siehe „Ghosts on the Boardwalk“). Anstatt eines simplen Akustikalbums bemühen sich die BOUNCING SOULS um ein vielschichtiges Klangbild, das etwa bei „Gone“ oder „Highway Kings“ ein beachtliches Volumen erreicht. Das Gegenstück bilden „Argyle“ oder „Say Anything“, die vornehmlich reduziert anmuten und in ihrem relativen Minimalismus hinter den blumigeren Neufassungen unweigerlich zurücktreten. Dazwischen liegen Stücke wie die poppig angehauchten „Late Bloomers“ und „Kids and Heroes“, die ebenfalls dafür sorgen, dass „Volume 2“ zu keiner Sekunde auf der Stelle tritt. Eine in Summe sympathische, wenn auch keineswegs verpflichtende Ergänzung zum Oeuvre des Klassikers.

Wertung: (7 / 10)

Ähnliche Artikel