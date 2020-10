DeAll: Wieder All, wieder Mass Nerder

Jetzt haben DEALL! (musikalisches) Blut geleckt: Nach ihrem jüngsten ALL-Cover widmet sich die belgisch-deutsche Fan-Konstellation auch mit ihrer nächsten Eigeninterpretation dem DESCENDENTS-Ableger – und mehr noch wiederum dem Hit-Album „Mass Nerder“.

Dessen Opener „World’s On Heroin“ ist ein moderner Punk-Klassiker und macht auch in der von Manuel (NORTH ALONE) gesungenen Variante mächtig Laune. Bei ALL kann die Hommage-Combo gerne bleiben. Beim nächsten Mal vielleicht aber mit einem Beitrag von „Pummel“ oder „Allroy’s Revenge“!?

Ähnliche Artikel