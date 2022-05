Terror – Pain Into Power (2022, Pure Noise Records/End Hits Records)

Auf TERROR ist Verlass. Wie immer. Hauptsache es knallt. Dabei hat sich das Gespann um Schreihals Scott Vogel längst davon freigemacht, irgendwelchen Erwartungshaltungen gerecht werden zu müssen. Der metallische Hardcore der Kalifornier ballert so konsequent wie berechenbar – und erweist sich damit auch auf „Pain Into Power“ als von persönlichen Texten umspülter Fels in der Genre-Brandung. Umso mehr, da die zehn Tracks nicht einmal 20 Minuten verschlingen. Zum Durchatmen bleibt da keine Zeit.



Die Produktion des achten Albums besorgte Ex-Gitarrist Todd Jones, der das Aggressionslevel effektiv nach vorn stellt. Für ergänzende Impulse sorgen, neben metallisch zementierten Momenten, die Gast-Shouter Madison Watkins (YEAR OF THE KNIFE), Crystal Pak (INITIATE) und George Fisher (CANNIBAL CORPSE). An Durchschlagskraft fehlt es TERROR damit auch diesmal nicht; egal ob bei knackigen Kurzbeiträgen wie dem Titeltrack und „Outside the Lies“ oder Live-Bereicherungen des Kalibers „Unashamed“, „Boundless Contempt“ oder „On the Verge of Violence“. Ergo schlägt unbändige Wucht einmal mehr Originalität. Auf diese Hardcore-Schwergewichte ist eben immer Verlass!

Wertung: (7 / 10)

Ähnliche Artikel