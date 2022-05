Im Juni beehren uns die GET UP KIDS mit einer neuerlichen Live-Visite und spielen dabei u. a. auf dem Booze Cruise Festival in Hamburg.

Wie die Emo-Rocker nun verlauten ließen, schließen sie noch weitere Clubshows an:

23.06.2022 – Wien (AT), Flex Halle

24.06.2022 – Schweinfurt, Stattbahnhof

28.06.2022 – Bochum, Rockpalast

