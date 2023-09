Counterparts – A Eulogy For Those Still Here (2022, Pure Noise Records)

Es ist wie immer bei COUNTERPARTS: Die Grenzen zwischen Metal-influenziertem melodischem Hardcore und klassischem Metal-Hardcore sind fließend. Das führt auch auf dem siebten Langspieler der Kanadier, „A Eulogy For Those Still Here“, zu einer gewissen Berechenbarkeit, die jedoch durch technische Finesse und den gewohnt wandlungsreichen Stilmix egalisiert wird. Oder anders ausgedrückt: Die Band liefert Erwartbares auf abermals beachtlichem Niveau.



Dabei sorgen die handelsüblichen Breakdown-Parts noch immer für eine gewisse Beliebigkeit, doch verstehen es COUNTERPARTS bei aller leidenschaftlichen Routine einmal mehr, durch Tempoverschiebungen, atmosphärische Anflüge und Mitgröl-Parts im COMEBACK KID-Stil die nötigen Aha-Momente zu kreieren.

Dabei wird es zwischen erinnerungswürdigen Brechern des Kalibers „Whispers of Your Death“, „Unwavering Vow“ oder „Flesh to Fill Your Wounds“ auch mal gediegener, wenn der Titeltrack und vor allem „Skin Beneath a Scar“ das Gespann von seiner gezügelten Seite präsentiert. So gibt es zwar wenig Neues, dafür punktierte Sound-Verfeinerungen und vor allem die gewohnte Leidenschaft. Im Grunde also alles wie immer!

Wertung: (7,5 / 10)

