Tanya Roberts ist tot

Sie war Bond-Girl, einer von „Charlie’s Angels“ und wurde daneben meist auf ihre körperlichen Reize reduziert. Am 3. Januar ist Schauspielerin Tanya Roberts im Alter von 65 Jahren in Los Angeles gestorben.

Ende der 1970er zog die unter dem Namen Victoria Leigh Blum in New York City geborene Roberts mit ihrem zweiten Ehemann, dem Drehbuchautor Barry Roberts, nach Hollywood. Ihren Durchbruch feierte sie in der letzten Staffel des TV-Klassikers „Drei Engel für Charlie“ (1980), in der sie eine der drei weiblichen Hauptrollen spielte.

Es folgten Rollen u. a. in „Beastmaster – Der Befreier“ (1982), „Sheena – Königin des Dschungels“ (1984) und „James Bond – Im Angesicht des Todes“ (1985). Für die beiden letztgenannten Auftritte wurde Roberts je für eine Goldene Himbeere als Schlechteste Schauspielerin nominiert.

Es folgten verschiedene Direct-to-Video-Produktionen und eine Nebenrolle in der Sitcom „Die wilden Siebziger“ (1998-2004). 2005 spielte sie in der TV-Serie „Barbershop“ ihre letzte Rolle.

Am 24. Dezember 2020 brach Roberts während eines Spaziergangs zusammen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ursachen ihres daraus resultierenden Todes sind bislang ungeklärt.

Ähnliche Artikel