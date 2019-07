Strung Out – The Element of Sonic Defiance (2000, Fat Wreck)

STRUNG OUT waren immer ein wenig anders. Während viele US-Bands in den mittleren bis späten Neunzigern Vollgas-Punk mit überschaubaren Akkorden zelebrierten, entwickelte das Quintett aus dem Kalifornischen San Diego spürbar Metal-beeinflusste Gitarren zu seinem Markenzeichen – und natürlich den leidenschaftlich wandlungsreichen Gesang von Jason Cruz. Nach drei bockstarken Alben binnen vier Jahren hatten sich die Hardcore-Punks längst als moderner Klassiker etabliert. Mit dem dritten Langspieler, „Twisted By Design“ (1998), gesellte sich eine zunehmend düstere Note zum zeitgenössischen Melo-Core-Sound hinzu.

Auf der zwei Jahre später vorgelegten „The Element of Sonic Defiance“-EP erreichte diese Entwicklung ihren vorzeitigen Höhepunkt. Zwar enthält die acht Tracks umfassende Scheibe noch immer ausreichend Elemente, die als STRUNG OUT-typisch charakterisiert werden können – allen voran bei den verhältnismäßig geradlinigen „Scarecrow“ und „Jackie-O“ –, bietet daneben aber eine Vielzahl progressiver Momente, die Bass, Gitarren und Schlagzeug herrlich kontrastreich zusammenbringen (großartiges Beispiel: „Savant“). Die spacigen, gen Science-Fiction weisenden Einschübe dürfen dabei durchaus programmatisch aufgefasst werden.

Denn mit dieser atmosphärisch dicht verwobenen, weitgehend ineinandergleitenden Track-Sammlung lassen STRUNG OUT die Erdverbundenheit früherer Outputs eindrucksvoll hinter sich. Gemessen am subtil poppigen Anklang des unverschämt eingängigen Vorgängers kommt „The Element of Sonic Defiance“ einem Kulturschock gleich. Mit den bisweilen verschachtelt rockig (oder wie im Falle von „Mission to Mars“ wuchtig Hardcore-lastig) ausgereizten Nummern (siehe „Blew“, „Razorblade“ oder das allseits beliebte „Mephisto“) setzt der Fünfer nicht auf breitestmögliche Zugänglichkeit, sondern arbeitet vor allem die Ecken und Kanten heraus. Gerade diese unterschwellige Sperrigkeit macht die EP bis heute zum spannendsten Werk der Fat-Wreck-Urgesteine.

Wertung: (8 / 10)

