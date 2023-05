Jughead’s Revenge – Vultures (2023, SBÄM Records)

Ihre Auferstehung feierten JUGHEAD’S REVENGE (zwischenzeitlich auch JUGG’S REVENGE) bereits Ende 2009. Nach acht Jahren Abstinenz sollte die Reunion das 20. Bandjubiläum stützen. In der Folge blieben die alteingesessenen Hardcore-Punks erhalten, spielten Konzerte und formulierten mehr noch den Anspruch, neue Songs schreiben zu wollen. Nach der wütenden 2021er-Digitalsingle „American Gestures“ wurde diese Planung aber erst mit dem Signing bei SBÄM Records konkret. Das Ergebnis: Die „Vultures“-EP, erstes Band-Output seit dem Abschieds-Album „Pearly Gates“ (1999).

Mit den Vorab-Auskopplungen „I’ll Be Seeing You“ und insbesondere dem an FACE TO FACE erinnernden „Bridges“ legt der Vierer Hits vor, die nahtlos an die Referenznummern der Vergangenheit anknüpfen. Daneben besinnen sich die Veteranen, wie nicht allein der Opener „Isolation Time“ und der wuchtige 45-Sekünder „My Side“ offenbaren, stärker als auf „Pearly Gates“ und dessen Vorgänger „Just Joined“ (1998) auf ihre Hardcore-Wurzeln. Dass es auch ausgeprägt rockig zugehen kann, veranschaulicht in Ergänzung das retrospektive „Eighties“. Damit finden JUGHEAD’S REVENGE in Summe die richtige – und mit gewohnter Leidenschaft unterfütterte – Balance zwischen Punk und Hardcore. Schön, dass sie auch auf Konserve endlich zurück sind!

Wertung: (7,5 / 10)

Ähnliche Artikel