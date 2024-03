Bad Cop/Bad Cop – Shattered/Safe and Legal (2023, Fat Wreck)

Wenn es um die weibliche Perspektive des Punk-Rocks geht, führt kein Weg an BAD COP/BAD COP vorbei. Die vier Damen aus Kalifornien liefern seit Jahren Platten und Live-Darbietungen auf hohem Niveau und zählen mittlerweile verdientermaßen zu den Aushängeschildern von Kult-Label Fat Wreck.



Mit der Doppel-Single „Shattered/Safe and Legal“ legte die Band im vergangenen Jahr einen weiteren Qualitätsbeleg vor. Die A-Seite der 7″ bietet einen gewohnt melodischen Kracher, der nach hinten raus hymnische Momente offenbart – und mehr noch Hoffnung für all jene spendet, die sich (gleich aus welchen Gründen) am Boden liegend wähnen.

Die im direkten Vergleich bleibenderen Eindrücke schafft auf der B-Seite der lupenreine Hit „Safe and Legal“, mit dem das Quartett ein deutliches Zeichen für das Recht auf Abtreibung (und körperliche Selbstbestimmung) setzt. Nicht allein in den USA nach (und gegebenenfalls vor) Präsident Donald Trump ein wichtiges Statement. Aber auch für solche sind BAD COP/BAD COP bekannt. Daher ist wohl der einzige Wermutstropfen dieser hochkarätigen Single, dass sie so flott vorüberzieht.

Wertung: (7,5 / 10)

