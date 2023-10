Neues Platten-Special: Eine Zeitreise in Sachen Metal

Es wird mal wieder Zeit für ein saisonales Platten-Special. Auf Pünktlichkeit wird bei den behandelten Themen auf diesen Seiten ohnehin wenig Rücksicht genommen, da kann auch ruhig mal wieder völlig freigedreht werden. Hauptsache die Maschine läuft!

Daher steht der Rest des ausklingenden (und vielleicht ein kleiner Teil des kommenden) Jahres primär im Zeichen des Schwermetalls. Und des Hard-Rocks. Und des Alternative-Rocks. Was das bedeutet? Ganz einfach: rezensiert wird, was schon in der musikalischen Findungsphase des Heranwachsens gefiel. Ergo geht es tief in die 80er und 90er, die Frisur wird auffallend wallend getragen und die Haarlack-Dose avanciert zum treuen Weggefährten. Oder vielleicht auch besser nicht.

Wem’s gefällt, darf sich entgegen des hier sonst vorherrschenden Punk- und Hardcore-Fokus eingeladen fühlen, viele Klassiker neu (oder erneut) zu entdecken. In diesem Sinne: Auf zum Kulturschock!

