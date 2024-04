Me First and the Gimme Gimmes: Live-Darbietung bei Coming-of-Age-Zeremonie

Wenn die All-Star-Cover-Combo ME FIRST AND THE GIMME GIMMES ein Live-Album vorlegt, dann geht dies in der Regel mit einem Auftritt bei einer Coming-of-Age-Festivität einher. Und so kommt es, dass 20 Jahre nach „Ruin Jonny’s Bar Mitzvah“ (2004) nun „Blow it…at Madison’s Quinceanera“ (erhältlich ab 14. Juni via Fat Wreck) auf dem Programm steht.

„Quinceanera“ bedeutet „Fünfzehnjährige“ und markiert in einigen Teilen Lateinamerikas eine Festivität, bei der für junge Frauen der Abschluss der Kindheit begangen wird. Da erscheinen die Gimme Gimmes als musikalische Begleitung gerade recht!

Die Track-Auswahl erscheint dabei erneut eher dem Rahmen angepasst. Fans sollten also keine klassische Live-Platte erwarten – selbst wenn der erste Audio-Vorgeschmack anderes erwarten lässt.

