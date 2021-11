Punk in Drublic 2022: Das Line-Up steht, die Termine auch

Für NOFX ist die „Punk in Drublic“-Festivaltour ein Selbstläufer: internationale Auftritte mit befreundeten Bands. Dazu Bierverköstigung. Was kann mehr verlangt werden?

Nun ja, vielleicht eine Perspektive, dass das Spektakel auch tatsächlich mal wieder stattfinden kann. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Auch im kommenden Jahr. Das Line-Up jedenfalls steht – und hat neben den obligatorischen NOFX die nicht minder klangvollen PENNYWISE, ME FIRST AND THE GIMME GIMMES zu bieten.

Neben diesen sind es TALCO, THE BOMBPOPS, DAYS N’ DAZE und ANAL THUNDER, die für Bewegung im Pulk sorgen. Eine weitere Band steht sogar noch aus. Doch auch ohne diese sollten die nachfolgenden Termine definitiv ins Auge gefasst werden:

20.05.2022 – Wiesen (AT), Wiesen Open Air

21.05.2022 – Nürnberg, Summer Stage @ Max-Morlock-Stadion

28.05.2022 – Hannover, Faust Open Air

29.05.2022 – Mannheim, Maimarktgelände

03.06.2022 – Oberhausen, Turbinenhalle Open Air

05.06.2022 – Berlin, Zitadelle Open Air

