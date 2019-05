Me First and the Gimme Gimmes: Die Europa-Tour naht

Die Punk-Cover-All-Stars ME FIRST AND THE GIMME GIMMES kehren im Juni nach Europa zurück, um vornehmlich die Festival-Landschaft abzugrasen. Ein paar ausgesuchte Club-Shows sind allerdings auch dabei.

Die zahlreichen Klassiker verschiedener Genres gilt es demnach, für folgende Daten parat zu haben:

15.06.2019 – Interlaken (CH), Greenfield Festival

16.06.2019 – Nickelsorf (AT), Nova Rock

19.06.2019 – München, Backstage

22.06.2019 – Eichenring, Hurricane

23.06.2019 – Neuhausen Ob Eck, Southside

05.07.2019 – Berlin, SO36 (AUSVERKAUFT)

06.07.2019 – Hünxe, Ruhrpott Rodeo

