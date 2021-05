Krang – Make Arcade Great Again (2021, SBÄM Records/Soundspeed Records)

Ein Titel, der den Wunsch nach unschuldigeren Zeiten transportiert: „Make Arcade Great Again“. Nicht Amerika, nicht nationale Wirtschaftsinteressen, sondern Videospielhallen. Doch was klingt wie ein Akt naiver Retrospektive, folgt durchaus tiefschürfenden Gedanken. Denn KRANG ist im Titeltrack ihres zweiten Albums allein an einem Mehr an Eskapismus gelegen, um die Verbreitung von Hass und Fremdenfeindlichkeit zu unterbinden. Die Prämisse der Tschechen wird durch den Song trefflich subsummiert: ein gesundes Nebeneinander von Spaß und Botschaft.

Für diese Gangart stehen auch der gegen die Zerstörung der Umwelt gerichtete Opener „Time is Ticking“, das unmissverständliche „Melt All the Guns“ oder das an den Prager Frühling erinnernde „1968“. Ihnen gegenüber stehen popkulturell zitatreiche Gute-Laune-Smasher der Kategorie „Marion Cobretti“ oder „XFilesX“. Verpackt wird das Ganze in einen Sound, der wie ein Referenzpotpourri der wesentlichen Fat-Wreck-Outputs der späten 90er erscheint. Einen ähnlichen Stil pflegen auch USELESS ID, für die KRANG unlängst als Toursupport gewonnen werden konnten. Temporäre Abstecher gen Pop-Punk (bei „Food Song“ an MASKED INTRUDER anknüpfend) inklusive. Und da das Quartett für sein Dutzend Songs kaum 22 Minuten veranschlagt, ist Kurzweil bei dieser wunderbaren Skate-Punk-Platte einmal mehr Trumpf.

Wertung: (7,5 / 10)

