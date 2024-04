Blowfuse – The 4th Wall (2024, HFMN/SBÄM Records/Infected Records)

Mit ihrem Mix aus Punk und Alternative haben BLOWFUSE ihre ganz eigene Nische ausgelotet. Die kleiden sie auch mit ihrem mittlerweile dritten Album aus: „The 4th Wall“. Für dessen Veröffentlichung haben die Spanier u. a. beim österreichischen Label SBÄM angeheuert, dessen Momentum durch die Partnerschaft mit diversen Klassikern (z. B. MAD CADDIES) unbestritten bleibt.



Ansonsten hat sich beim Sound von BLOWFUSE wenig geändert; es dominieren noch immer Spielfreude und Wandlungsfähigkeit. Der temporeiche (Pop-)Punk wird dabei mit satten Grooves und rockigen Riffs im Tiefton-Bereich angereichert. Ganz zu schweigen von Refrains, die Lust aufs lautstarke Mitschmettern machen.

An Kurzweil, das belegen Hits wie „Move On“, „I Give You My Word“, „Far Away“ oder „Enjoy the Ride“, lässt es der Vierer zu keiner Zeit mangeln. Dass nicht jede der neun jüngsten Nummern gleichwertig vom Hocker zerrt, bleibt dabei so erwartbar wie verzeihlich. Hauptsache der Spaßgehalt bleibt anhaltend hoch!

Wertung: (7 / 10)

