Joe Lara ist tot

Er war der 18. „Tarzan“-Darsteller der Filmgeschichte und wirkte daneben vorrangig in B-Movies der Bereiche Science-Fiction und Action mit. Am 29. Mai ist Joe Lara im Alter von 58 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in Tennessee ums Leben gekommen.

Bekannt wurde der als William Joseph Lara in Kalifornien geborene Mime durch „Tarzan in Manhattan“ (1989). In der Serie „Tarzan – Die Rückkehr“ (1996 – 2000) schlüpfte er erneut in die klassische Abenteuer-Rolle.

Zu seinen übrigen Auftritten, in der Hauptsache in Direct-to-Video-Produktionen, zählen „American Cyborg“ (1993), „Steel Frontier“, „Hologram Man“, „Human Timebomb“ (alle 1995), „Warhead“ (1996), „Operation Delta Force“ (1997) oder „Strike Zone“ (2000).

Beim Flugzeugabsturz soll auch Laras Frau, die Autorin Gwen Shamlin Lara, gestorben sein.

Ähnliche Artikel