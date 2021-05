Inwiefern – Rendezvous mit der Realität (2021, Bakraufarfita Records/Broken Silence)

Spaß muss sein. Auch im Punk-Rock. Bei INWIEFERN sorgt er dafür, dass die mehr oder weniger gehaltvollen Themen aus einer dezent spöttischen Perspektive betrachtet werden. Verdeutlicht wird dies bereits bei der Verbindung des Titels ihres dritten Albums „Rendezvous mit der Realität“ und dem Titelstück, zugleich Opener der Platte. Denn die harte Wirklichkeit nimmt hier Bezug auf die Vorliebe einer weiblichen Zufallsbekanntschaft für Schlager, Mario Barth und CDU.

Auch mit „Ibiza“, „Was Rock’n’Roll bedeutet“, „Hasselhoff-Syndrom“, „Erzähl‘ das deinem Firsör“ oder „Gut am Glas“ greift das Quintett aus Strausberg bei Berlin Alltagsgeschichten auf, in denen Zwischenmenschliches und Alkoholkonsum eine erhebliche Bedeutung zufällt. Das erinnert bisweilen an SUPERNICHTS – oder deren ebenfalls bei Bakraufarfita Records beheimatetem Seitenarm DETLEF (insbesondere bei „Paul und Sarah“). Den Unterschied macht die grundlegende Herangehensweise: INWIEFERN zeigen sich deutlich vom Skate-Punk US-amerikanischer Prägung beeinflusst. Das spiegelt sich auch in den zahlreichen Chören wider, die den rauen Charme des Gesangs hymnisch unterfüttern.

Ernsterem Kontext, wenn auch nicht weniger augenzwinkernd transportiert, widmen sich INWIEFERN etwa mit „(K)ein Platz zum Denken“ oder „Euer Stammbaum ist ein Kreis“, bei dem der neuen Rechten mit stimmlicher Unterstützung von Luise Fuckface (THE TOTEN CRACKHUREN IM KOFFERRAUM) genetische Überschaubarkeit unterstellt wird. Zusätzlich zu den 15 regulären, in knackigen 35 Minuten geschmetterten Songs ergänzen ein (CD) bis drei (Vinyl + Download) Bonus-Tracks die Platte: der einzige englischsprachige Beitrag „Remember Those Nights“ sowie die Coverversionen „Therapie“ (FRAU MANNSMANN) und „IQ 77“ (NONSTOP STEREO). Damit ist „Rendezvous mit der Realität“ eine gefällige Platte, mit der die Urheber ihrer spaßorientierten Prämisse nicht allein konsequent folgen, sondern auch konstant gerecht werden.

Wertung: (7 / 10)

