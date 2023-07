Japanische Kampfhörspiele – Blaskapelle Bürgermeister Bratwurst Bier Geschenkekorb Bibelstelle Bumskabine Bienensterben Völkermord (2023, Bastardized Recordings)

„Ökologisch bewusste Umweltsünder ernähren sich von Tag zu Tag gesünder / Alle sind Gewinner und Versager, alle sind ihr eigenes Endlager.“ – ‘Sieg der weißen Impotenz‘



Zugänglichkeit ist ein Attribut, das mit der Musik von JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE bislang nur bedingt in Einklang gebracht werden konnte. Im Grundsatz ändert daran auch das neue Album nichts, dessen ausgiebiger Titel, „Blaskapelle Bürgermeister Bratwurst Bier Geschenkekorb Bibelstelle Bumskabine Bienensterben Völkermord“, eher von einer gewissen Sperrigkeit kündet.



Nach Sound- und Stimmcollagen-Intro („Eaten By Ehrgeiz“) zerstreut „Krank“ erst einmal sämtliche Zweifel. Zum Death-Metal wird geschrien und gegrummelt, dazu ein hintersinniger Text gereicht. Also alles wie gehabt? Klar. Und nö. Denn bereits auf den letzten Werken der Mannen vom Niederrhein mehrten sich melodischere Passagen (Anspieltipp: „Praktikum bei Tönnies“) – und Percussions sowie elektronische Farbtupfer.



„Alles alles, alles töten / Menschen, Tiere, den Planeten / Alles unbelebbar machen / Auch die unbelebten Sachen.“ – ‚Praktikum bei Tönnies‘



Diese Erweiterung erreicht auf dem jüngsten Streich ihren Höhepunkt (siehe „Sieg der weißen Impotenz“, „Workflow“, „Alles ist zerrechnet“ oder „Masterplan“). Zumindest vorläufig. Doch bleiben sich JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE trotzdem treu. 15 Songs in 30 Minuten (inkl. Bonusstück)

sprechen dahingehend abermals eine deutliche Sprache. Sie führen erneut über kurz gehaltene Brecher („Gated Community für Arme“) und knappe Instrumental-Beiträge („Saunaclub Neuschwabenland“, „Poweryoga für Abgehängte“).



Dabei muss dem kreativen Brachialgeschwader attestiert werden, dass sie auf Konserve noch nie so klar klangen wie bei „Blaskapelle Bürgermeister Bratwurst Bier Geschenkekorb Bibelstelle Bumskabine Bienensterben Völkermord“. Das macht sie – huch – streckenweise fast schon zugänglich. Der Nachteil einer aufgeschlossenen Hörerschaft soll es wahrlich nicht sein. Sofern sie denn ein Faible für zünftige Breitseiten mitbringt.

Wertung: (7,5 / 10)

