HCG – Burger Em All (2023, Death Prank Records)

For English version see below!

Schrabbel, schrabbel, schrabbel. Das ist HCG, das ist „Burger ‘Em All“. Die jüngste EP der Brasilianer (ausgeschriebene Namensgebung: HARDCORE DE GARAGE) bietet sieben Tracks in sechseinhalb Minuten. Wobei am Ende nicht ganz klar erscheint, ob sich überhaupt ein „richtiger“ Song darunter befunden hat.

Das markanteste Moment ist der Sound, der wohlwollend in der (Live-)Demo-Ecke verortet werden kann, im Grunde aber auf Geschepper reduziert wird, das mit einem in der Raummitte platzierten Mobiltelefon aufgenommen zu sein scheint. Das kann ruhigen Gewissens als Stimmungstöter aufgefasst werden – oder schlicht als Indiz für die grenzenlose Freiheit des DIY dienen.

Das kreative Betätigungsfeld von HCG findet sich irgendwo zwischen Noise, Thrash-Metal und Hardcore. Gesungen wird dazu nicht; vereinzelt höchstens mal geschrien. Wozu braucht es bei Titeln wie „Insano!!!“ oder „Herpes Genital“ auch Vocals? Wer möchte, kann im lärmenden Krachbrei mitunter vielversprechende Ansätze ausmachen, so etwa die flirrende Gitarre in „Velocidade Barulhenta“. Nach konventionellen Standards lässt sich „Burger ‘Em All“ allerdings nicht bewerten. Ein Ohr sollten daher lediglich uneingeschränkt aufgeschlossene Hörer*innen riskieren.

Clank, clank, clank. That’s HCG, that’s „Burger ‚Em All“. The latest EP of the Brazilians (written out name: HARDCORE DE GARAGE) offers seven tracks in six and a half minutes. Although at the end it doesn’t seem quite clear whether there was a „real“ song among them at all.

The most striking aspect is the sound, which can be benevolently placed in the (live) demo corner, but is basically reduced to clattering, which seems to have been recorded with a mobile phone placed in the middle of the room. This might be considered a mood killer – or simply an indication of the boundless freedom of DIY.

HCG’s creative field of activity is to be found somewhere between noise, thrash metal and hardcore. They don’t sing; at most they scream occasionally. Who needs vocals for titles like „Insano!!!“ or „Herpes Genital“ anyways? Those who want to can sometimes make out promising approaches in the noisy mishmash, such as the shimmering guitar in „Velocidade Barulhenta“. However, „Burger ‚Em All“ cannot be judged by conventional standards. Therefore, only open-minded listeners should risk an ear.

Wertung: (5 / 10)

