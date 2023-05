Brutal Youth – Rebuilding Year (2023, Stomp Records)

For English version see below!

Es fällt schwer, eine Band zu finden, die den Hardcore-Punk bei aller Schnörkellosigkeit mit einer ansteckenderen Leidenschaft schmettert als BRUTAL YOUTH. Bei den Kanadiern trifft frontale Brachialität auf einschmeichelnde Melodik. Es ist, als würde einem die Rechte kumpelhaft in die Wange zwicken, während die Linke Backpfeifen in Serie ausschenkt. Dies Charakteristikum prägt auch „Rebuilding Year“, den mittlerweile vierten Langspieler des Quintetts.



Die darauf verewigten 14 Tracks werden in einer guten halben Stunde durchexerziert; neun Beiträge preschen dabei unter (oder bei) der Marke von zwei Minuten ins Ziel. Das Gros der Nummern steht für das verwobene Miteinander von pfeilschnellem Krawall und melodischen, gern hymnischen Refrains (unbedingte und doch beileibe nicht einzige Anspieltipps: „Juice Cleanse“, „Egg Sucking Dog“ oder das finale Titelstück). Stilistisch fischen BRUTAL YOUTH noch immer in denselben Töpfen wie KID DYNAMITE, LIFETIME oder auch PEARS, was der Frische ihrer Songs jedoch keinerlei Abbruch beschert.

Wenn es mal gezügelter zugeht, so wie bei den großartigen „The Ides“, „Through the Teeth“, „Moonstones“ oder das an AFTER THE FALL erinnernde „You Can Call Me Al (Yankovich)“, verliert die Musik nie an Wucht. Zwar sucht man Komplexität bei BRUTAL YOUTH vergebens, ungeachtet der gnadenlosen „In die Fresse“-Prämisse geht es aber dennoch verblüffend mehrschichtig zu (siehe den Entspannungspart bei „Jumping the Broom“). Ein Werk wie „Rebuilding Year“ lebt nicht umsonst von der immensen Energieausschüttung auf beiden Seiten der Beschallungsanlage. Auch wenn diesen musikalischen Sprengsatz zum Jahresende die wenigsten auf dem Zettel haben dürften, empfiehlt er sich doch für die Bestenlisten 2023. Daher: Reinhören und mitreißen lassen!

It’s hard to find a band that delivers hardcore punk with a more infectious passion than BRUTAL YOUTH. With the Canadians, frontal brachiality meets flattering melodicism. It’s as if the right hand kindly pinches the cheek, while the left one is pouring out a series of punches. This characteristic also defines „Rebuilding Year“, the quintet’s fourth full-length album.

The 14 tracks are played out in a good half hour, with nine of the songs finishing under (or at) the two-minute mark. The majority stand for the entanglement of fast-as-hell ruckus and melodic, often anthemic choruses (significant, yet by no means the only striking examples are „Juice Cleanse“, „Egg Sucking Dog“ or the final title track). Stylistically, BRUTAL YOUTH are still fishing in the same pots as KID DYNAMITE, LIFETIME or PEARS, but this does not detract from the freshness of their material.

When the music becomes more bridled, e. g. on the superb „The Ides“, „Through the Teeth“, „Moonstones“ or the AFTER THE FALL reminiscent „You Can Call Me Al (Yankovich)“, the music never loses its power. You won’t find much complexity on BRUTAL YOUTH, but regardless of the „in your face“ premise, it’s still surprisingly multi-layered (see the relaxation part on „Jumping the Broom“). An album like „Rebuilding Year“ lives not for nothing from the immense outpouring of energy on both sides of the sound system. Even if this musical firework might be widely ignored when it comes to creating the „best of 2023“ listings at the end of the year, it‘s still highly recommended for joining those selections. Therefore: Listen in and let yourself be blown away!

Wertung: (8,5 / 10)

Ähnliche Artikel