Green Day – Foot in Mouth (1997, Reprise Records)

Bevor GREEN DAY mit „Bullet in a Bible“ 2005 ihr erstes offizielles Live-Album vorlegten, schlug die Stunde der Bootlegs. Und Exklusiv-EPs. Ein Markt, der davon spürbar profitierte, ist Japan. Dafür spricht auch „Foot in Mouth“, eine elf Tracks umfassende Zusammenstellung, bei der die 1994 (ebenfalls Nippon-exklusiv) vorgelegte „Live Tracks“-EP in bunt durcheinandergewürfelter Reihung von fünf bis dahin unveröffentlichten Konzertausschnitten ergänzt wird.



Wie so oft bei derartigen Outputs liegt der Reiz in der Songauswahl, respektive einer Fülle alter Kracher, die heute (wenn überhaupt) nur noch selten live gespielt werden. Zu diesen zählt „Road to Pasalacqua“, bei dem zum Auftakt packender wie sympathisch treibender Live-Sound mit dezent hallenden Vocals geboten wird. Überhaupt überzeugt die Scheibe in allen (relevanten) Belangen – insbesondere dem authentischen Klang samt starker stimmlicher Background-Unterstützung. Mit Hits der Kategorie „Geek Stink Breath“, „Stuck With Me“ oder dem temporeich vorgetragenen „F.O.D.“ kann ohnehin nicht viel schiefgehen. Zumal auch die bewährten „Dookie“-Singles „Longview“ und „When I Come Around“ Teil von „Foot in Mouth“ sind.

Das Cover der „Live Tracks“ -EP (1994)

Das halbe Dutzend Songs von „Live Tracks“, namentlich „Welcome to Paradise“, „One of My Lies“, „Chump“, „Longview“, „Burnout“ und „2,000 Light Years Away“, wurde im Frühjahr 1994 bei einem Auftritt in Florida aufgezeichnet. Die übrigen Beiträge stammen von verschiedenen Gigs: „Going to Pasalacqua“, „Geek Stink Breath“ und „Stuck With Me“ sind Teil eines 1995 in Stockholm dargebotenen Sets, während „F.O.D.“ aus dem Fundus eines in dieser Zeit gern bemühten Gastspiels in Prag (siehe „Bowling Bowling Bowling Parking Parking“, 1996) stammt. Tatsächlich in Japan festgehalten wurde allein „When I Come Around“. Wobei auch das irgendwie auf die Exklusivität der Scheibe einzahlt. Für Fans älterer Prägung ist die Scheibe fraglos eine echte Entdeckung!

Wertung: (7,5 / 10)

