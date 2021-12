Freiburg – High Five Zukunft (2010/2021, This Will Be On Your Favourite Mixtape Records/This Charming Man Records)

FREIBURG sind nicht mehr. 2018 löste sich das Gespann aus dem Kreis Gütersloh auf. Bis dahin hatte die Band drei Alben eingespielt und Fans von PASCOW bis TURBOSTAAT eine packende Alternative geboten. Für This Charming Man Records war dies Anfang 2021 Grund genug, dem Debütalbum des Fünfers, „High Five Zukunft“, eine Vinyl-Neuveröffentlichung zu spendieren. Naja, das zehnjährige Release-Jubiläum spielte dabei ebenfalls eine gewichtige Rolle.

In der remasterten Version samt Alternativ-Artwork verfügt der Sound über eine Spur mehr Druck. Ansonsten ist alles wie gehabt: rotzig rauer Punk-Rock mit deutschen Texten, die sich frei von simplen Parolen entfalten. Sympathisch bleibt, dass FREIBURG nie auf der Suche nach dem großen Hit schienen. Als Bekräftigung dieser These dürfen weiterhin der kantige Titeltrack oder „Jürgen halb 11 an der Bar“ bemüht werden.

Trotzdem bietet „High Five Zukunft“ eine Reihe leichter zugänglicher Nummern mit punktiert hymnischem Charakter – genannt seien etwa „Format C“, „Der schäbigste Laden in der hässlichsten Stadt“ oder „Herz = Lüge“ –, die bei diesem noch immer bemerkenswerten Albumerstling als Unterstriche der Vielseitigkeit fungieren. Dafür steht auch der akustische Schlusspunkt „Der sterbende Schwan“ – und natürlich der experimentelle, darüber aber nicht weniger gelungene Elektro-Punk-Bonus. So bleibt, neben einer starken Platte, die Hoffnung, dass FREIBURG irgendwann doch wieder sind.

Wertung: (7,5 / 10)

