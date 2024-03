Oh Henry – Wo mein Herz schlägt (2020, Wolverine Records)

Es ist schon erstaunlich: OH HENRY haben seit mehr als einer Dekade Bestand, bekannt sind die Düsseldorfer aber selbst in der NRW-Landeshauptstadt nur einem überschaubaren Zirkel. Daran änderte auch das anno 2020 via Wolverine Records herausgebrachte Albumdebüt, „Wo mein Herz schlägt“, wenig. Rückschlüsse auf die Qualität sollten darüber aber keine gezogen werden. Denn auch wenn die Scheibe nicht vollends vom Hocker zerrt, bleibt der Sympathiewert doch ebenso stattlich wie die Ausbeute veritabler Hits.



Zu denen zählen etwa das einleitende „#Freunde“, „Von a nach b“, „Wo alles beginnt“ oder das krawallige „Wir sind bereit!“. Dabei verfügt der deutschsprachige Punk, hier noch von Sänger Casi stimmlich unterfangen, über genug Dynamik und Melodien. Und rockige Beigabe mit Indie-Touch (siehe das starke „Endlich gehen“ oder „Dings“). Nur die Texte bleiben mitunter etwas hinter dem positiven Gesamteindruck zurück, wie etwa „Yeah!“ offenbart. Trotzdem gibt es an der Platte wenig Grundlegendes auszusetzen, sondern im Gegenteil manches zu entdecken. Auch das trägt dazu bei, dass „Wo mein Herz schlägt“ nicht gleich nach dem ersten Durchlauf wieder vergessen wird. Bei einer eingesessenen Band – ob nun bekannt oder nicht – wäre alles andere aber auch eine faustdicke Überraschung.

Wertung: (6,5 / 10)

