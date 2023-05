Don’t Sleep – See Change (2023, End Hits Records)

Aus der Rubrik: Legenden machen einfach weiter. Im Falle von Dave Smalley (u. a. DAG NASTY, DYS) bedeutet das eine weitere Herzensangelegenheit: DON’T SLEEP. Dabei zeigte bereits das Debütalbum, „Turn the Tide“ (2020), dass der von ihm getragene Hardcore-Punk selbst im neuen Jahrtausend altschulischen Mustern folgt. Fans dürfte das aus der Seele sprechen. Denn auch „See Change“ schert sich wenig darum, den angestammten Sound gezwungenermaßen weiterzuentwickeln. Vielmehr geht es darum, Emotionen – und nicht zuletzt ein Lebensgefühl – zu transportieren.

Die neun regulären Tracks des Albums werden in der erweiterten Version („+ 8 Songs“) von den treibenden Beiträgen der ersten EPs, dem selbstbetitelten Ausrufezeichen von 2017 sowie „Bring the Light“ von 2018 ergänzt (Anspieltipps: „Lazarus“, „Hypocrite“, „Arise“ und „All the Way to Nowhere“). Diese willkommene Ergänzung unterstreicht den Dienst an der Zielgruppe, die mit den wenig brachialen, dafür stets leidenschaftlichen Krachern „Harrisburg Graves“ und „Promise Made“ standesgemäß eingeschworen wird. Das Tempo stimmt, die Chöre sitzen und melodische Parts sorgen für die nötige Abrundung. Dabei zeigt sich erneut: Die meist um die zweieinhalb Minuten abgehandelten Stücke dauern nie länger, als erforderlich wäre.

Zwischendurch wird es auch mal rockiger, wie „Dead On the Inside“ und Smalleys „Alive“-Shouts belegen. Doch die Würze bleibt der Stilmix, der gerade bei der Gitarrenfraktion momentweise zur Grenzüberschreitung ausholt. Als sympathischstes Moment erweist sich dabei die unspektakuläre Herangehensweise, ist „See Change“ bei aller Professionalität doch im Kern noch immer ein ruppiges Stück Untergrundmusik. Dass es diesem keineswegs an Hitpotential mangelt, verdeutlichen auch Kracher wie „Outside“, das mit Reggae-Rhythmen versehene „Love Is the Suture“ oder der schnörkellose 90-Sekünder „Generation“. Mit „Runnin‘ Down a Dream“ covern Smalley & Co. obendrein Tom Petty, was der Tonalität eine stimmige Ergänzung beschert. Kurzum: Es ist erfreulich, dass manche Legenden einfach immer weitermachen.

Wertung: (8 / 10)

