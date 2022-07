Be Well – Hello Sun (2022, End Hits Records/Revelation Records)

Mit ihrem Albumerstling „The Weight and the Cost“ (2020) wirbelten BE WELL mächtig Staub auf. Die Verbindung von rabiatem Hardcore und vielschichtigem Post-Hardcore beeindruckte – und weckte sogleich Lust auf mehr. Dieser entspricht das Gespann um Erfolgsproduzent und Ex-BATTERY-Frontmann Brian McTernan mit der „Hello Sun“-EP, deren Auftakt „Treadless“ nahtlos an die Platte anknüpft: Härte trifft Melodie, energischer Gesang trifft Hymnenhaftigkeit. Ein Einstand nach Maß!

Im Gesamtkontext des sechs Songs starken Zwischenhappens erscheint die Nummer jedoch ein wenig wie Kontrastprogramm. Denn auch wenn „Only One Wish“ noch einmal die Verwurzelung im Hardcore bekräftigt, erweist sich der Tenor des Folgewerks doch als gemäßigter und bleibt in der Hauptsache mehr melancholisch als wütend. Das erinnert bei „I Will Leave You With This“, dem Titeltrack und dem finalen, wiederum zum unverzüglichen Mitschmettern einladenden „In the Shadow of Who You Thought I Was“ an die gezügelten BOYSETSFIRE.

An Atmosphäre mangelt es „Hello Sun“ darüber wahrlich nicht, wie auch das punkige „An Endless Loop“ veranschaulicht. Dennoch: Die Zeichen bei BE WELL scheinen auf Drosselung zu stehen. Die wachsende Fanbasis darf daher sehr gespannt sein, wie das Quintett seinen Sound in der Zukunft weiterentwickeln wird.

Wertung: (8 / 10)

