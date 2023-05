Das dynamische (Film-)Duo: Staffel IV, Kapitel 9

Wir bleiben den B-Karate-Kloppern vorerst treu. Ein Grund dafür: Die in Kürze startende Produktion des Retro-Actioners „The Last Kumite“. Einer der beteiligten Darsteller ist Matthias Hues, dessen bekannteste Rolle die des brutalen Alien-Drogisten in „Dark Angel“ (1990) markieren dürfte.

Dass der Deutschland-Export in Hollywood Fuß fasste und über die Jahre in mehr als fünfzig Filmen mitwirkte, verdankt er neben seiner Hartnäckigkeit der markanten Physis. Dabei ist der Ruhrpottler, wie nicht allein jüngere Interviews offenbaren, ein geradewegs sanfter – und überaus sympathischer – Zeitgenosse.

Grund genug also, dem gestählten Mimen den Auftakt einer neuen Rubrik innerhalb unserer Doppel-Review-Reihe zu widmen, die unter der Überschrift „Die B-Action-Lümmel von der ersten Bank“ firmiert.

Dass die folgenden Titel dabei beileibe nicht die einzigen mit Hues‘ Beteiligung sein werden, liegt vorrangig daran, dass sich in den 1990ern oft dieselbe Darstellerriege vor der Kamera balgen durfte:

9.1: Karate Tiger 8

9.2: Death Match

