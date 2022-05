Cancer Bats – Psychic Jailbreak (2022, Batskull Records)

„My life was saved by a skateboard.“ – ‘The Hoof‘

Hardcore und Rock passen zusammen. Bei den CANCER BATS auch mit dem Zusatz Southern. Wer es also mit Bands wie EVERY TIME I DIE oder MAYLENE AND THE SONS OF DISASTER hält, wird auch an „Psychic Jailbreak“, dem jüngsten Streich der Kanadier Freude finden – und erhält darüber hinaus ausreichend Gelegenheit, das Haupthaar zu schütteln. Denn der wuchtige Genre-Cocktail, der auch mal Richtung Metal ausbricht, ist immer in Bewegung und entwickelt dabei genug Druck, um die Patch-übersäte Jeansjacke auf links zu krempeln.



Das Ineinandergreifen der verschiedenen Spielarten vollzieht sich fließend, so dass die Struktur der elf Songs mitunter betont unübersichtlich erscheint. Nur verliert das Trio die Zügel nie aus der Hand, so dass das relative Chaos stets in kalkulierten Bahnen verläuft. Mit Beiträgen wie „Radiate“, „The Hoof“, „Friday Night“, dem von weiblicher Duett-Stimme unterlegten „Hammering On“ oder „Pressure Mind“ halten die CANCER BATS zudem eine Fülle souveräner Brecher parat. Dass sich gen Ende dezente Ermüdungstendenzen einschleichen, sollte Fans von Band und spezifischem Soundgewand indes keinesfalls davon abhalten, diese Wuchtbrumme von einem Album zünftig abzufeiern.

Wertung: (7,5 / 10)

Ähnliche Artikel