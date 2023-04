Two Star Review – …Never Coming Back Again… (2023, Bakraufarfita Records)

Es ist erst ihre zweite EP und doch haben es TWO STAR REVIEW bereits ins Raster eines der weltbesten Labels geschafft. Mindestens! Die Rede ist (natürlich) von Bakraufarfita Records, wo in reger Folge spannende Outputs mit Herzblut und Message erscheinen. Englischsprachige Veröffentlichungen (und obendrein solche von Künstler*innen aus anderen Ländern als Deutschland) sind dabei deutlich in der Minderheit, sollten, wie etwa TEAR THEM DOWN belegen, aber keinesfalls achtlos übergangen werden.



Dafür sprechen auch die vier neuen, auf „…Never Coming Back Again…“ subsummierten Tracks der Niederländer, die hübsch unpolierten Punk-Rock mit kämpferischer Note und melodischer Ader präsentieren. Dabei hinterlassen insbesondere „Busting Clouds“ und „Avalanche“ Eindrücke, die obendrein durch stattliches Mitgrölpotential und LEATHERFACE-Anflüge unterfangen werden. „Front Row“ und „Dead Battery“ fallen dagegen bestenfalls dezent ab und bringen, vorrangig bezogen auf die letztgenannte Nummer, eine gute Portion Melancholie mit sich. Dass anderswo markantere Hits geschwungen werden, ist absolut nebensächlich. Denn TWO STAR REVIEW reichen mit ihrem Bakraufarfita-Einstand eine Punk-Visitenkarte von Format. Davon gerne mehr!

Wertung: (7 / 10)

